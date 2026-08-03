Трамп назвал возможный срок полного открытия Ормузского пролива
- 3.08.2026, 22:05
Президент США утверждает, что его могут открыть уже к «завтрашнему дню».
Ормузский пролив может быть открыт для судоходства уже завтра, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме. Трансляцию мероприятия ведет официальный YouTube-канал резиденции американского лидера.
«Это не очень сложно: мы говорим об [Ормузском] проливе — об открытии пролива буквально к завтрашнему дню. О полном открытии», — сказал он.
По его словам, переговоры с Ираном должны пройти быстро, и после открытия Ормузского пролива речь будет идти о ядерном потенциале Исламской республики. Трамп подчеркнул, что сейчас у Тегерана есть «последний шанс» подписать «хороший документ».