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Трамп назвал возможный срок полного открытия Ормузского пролива

  • 3.08.2026, 22:05
Трамп назвал возможный срок полного открытия Ормузского пролива

Президент США утверждает, что его могут открыть уже к «завтрашнему дню».

Ормузский пролив может быть открыт для судоходства уже завтра, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме. Трансляцию мероприятия ведет официальный YouTube-канал резиденции американского лидера.

«Это не очень сложно: мы говорим об [Ормузском] проливе — об открытии пролива буквально к завтрашнему дню. О полном открытии», — сказал он.

По его словам, переговоры с Ираном должны пройти быстро, и после открытия Ормузского пролива речь будет идти о ядерном потенциале Исламской республики. Трамп подчеркнул, что сейчас у Тегерана есть «последний шанс» подписать «хороший документ».

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