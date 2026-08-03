Пожары в Вашингтоне уничтожили сотни зданий 3.08.2026, 22:01

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Фото: EPA

Эвакуированы 60 тысяч человек.

В штате Вашингтон (США) из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали около 60 тыс. жителей города Спокан. Огонь уничтожил более 600 зданий. Об этом 3 августа сообщил NBC News.

Больше всего пострадал район, где бушуют три лесных пожара, которые американские спасатели объединили под названием Spokane Complex Fire. Они охватили более 3,2 тыс. га и по состоянию на 3 августа оставались полностью нелокализованными. По словам начальника пожарной службы третьего округа Спокана Коди Рорбаха, только пожар Old Trails Fire уничтожил 640 зданий. Власти пока не установили, сколько из них были жилыми домами, предприятиями или школами.

Фото: EPA

Пострадавших в результате пожаров не зафиксировано. Мэр Спокана Лиза Браун назвала стихию "наихудшим стихийным бедствием", которое когда-либо переживал регион.

Сенатор от штата Вашингтон Мария Кентвелл заявила, что пожары стали следствием «исторического погодного события». По данным Национальной метеорологической службы, стремительному распространению огня способствовали сильный северо-северо-западный ветер со скоростью до 56 км/ч и очень сухая погода.

Фото: EPA

Губернатор штата Боб Фергюсон объявил чрезвычайное положение, запретив большинство видов открытого сжигания и сельскохозяйственных поджогов. Он также сообщил, что штат обратился в Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) за срочной помощью. По словам губернатора, президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора выразил поддержку жителям штата.

По данным комиссара по вопросам государственных земель штата Дэйва Аптегроува, в общей сложности в Вашингтоне бушуют 15 лесных пожаров, которые уже охватили примерно 101 тыс. га.

Фото: EPA

Фото: EPA

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