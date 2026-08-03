Белоруска стала чемпионкой Европы по синхронному плаванию 1 3.08.2026, 22:16

Василиса Хандошко

Соревнования проходят в Париже.

Белорусская спортсменка Василиса Хандошко завоевала первую для сборной Беларуси медаль чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

3 августа состоялись соревнования солисток в произвольной программе. За свое выступление Хандошко получила 292,3887 балла и заняла первое место среди 12 финалисток.

Серебряную медаль завоевала представительница Германии Клара Бляйер, которая отстала от белорусской спортсменки примерно на три балла. Бронзу получила испанка Ирис Тио Касас, которая уступила победительнице почти восемь баллов.

Для Василисы Хандошко это первая в карьере золотая медаль чемпионата Европы. Ранее, шесть лет назад, на континентальном первенстве в Будапеште она стала бронзовой призеркой.

Кроме того, в активе белорусской синхронистки есть три награды чемпионатов мира.

4 августа в Париже будут разыграны медали в технической программе солисток.

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