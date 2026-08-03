За два года на российских генералов совершили не менее шести покушений в тылу 3.08.2026, 22:54

Трое из них погибли.

С начала полномасштабной войны высокопоставленные российские генералы не только погибают на фронте, но и становятся целями диверсий в тылу. Как минимум трое генералов погибли в результате взрывов в Москве и Подмосковье; еще в одного стреляли, но он выжил. Последней жертвой, вероятно, должен был стать Александр Чайко, которого в мае 2026 года назначили главой Воздушно-космических сил России. Именно его телеграм-каналы называют целью взрыва, произошедшего 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi в высотке на Баррикадной. Однако практически никаких официальных заявлений со стороны властей за этим не последовало — кроме комментария мэра Москвы Сергея Собянина, который назвал взрыв терактом. «Медуза» перечисляет все, что известно о покушениях на российских генералов в тылу.

декабрь 2024 года

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов стал первым высокопоставленным генералом, убитым в результате диверсии. Он погиб на выходе из дома на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва бомбы, прикрепленной к самокату. Вместе с ним был убит его помощник Илья Поликарпов. Исполнитель теракта на допросе заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Он получил пожизненный срок.

апрель 2025 года

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве в подмосковной Балашихе. Бомба была заложена в автомобиле «Фольксваген», припаркованном во дворе жилого дома. Она взорвалась, когда Москалик подошел к машине (судя по утечкам, она ему не принадлежала). По обвинению в убийстве Москалика был задержан Игнат Кузин, которого следствие назвало «агентом украинских спецслужб». Он также получил пожизненный срок.

декабрь 2025 года

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате подрыва его автомобиля. Взрыв произошел на парковке на улице Ясеневой на юге Москвы. Генерал успел сесть в машину и проехать несколько метров. Следственный комитет после убийства Сарварова возбудил уголовное дело, однако о задержанных или подозреваемых не сообщалось.

февраль 2026 года

В генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стреляли в холле жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве, когда он выходил из своей квартиры. Алексеев занимал должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ. Он известен в частности тем, что во время мятежа Евгения Пригожина участвовал в переговорах с главой ЧВК Вагнера в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону вместе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Расследователи называли Алексеева одним из главных кураторов российских «добровольческих» формирований, участвующих в войне с Украиной.

апрель 2026 года

Генерал-майор Азатбек Омурбеков в 2022 году командовал 64-й мотострелковой бригадой, вторгшейся в Киевскую область. Власти Украины считают военных этой бригады причастными к убийствам и пыткам мирных жителей в городе Буча. О покушении на Омурбекова писали только анонимные телеграм-каналы. По данным канала «ВЧК-ОГПУ», взрывное устройство было заложено в почтовый ящик на территории военного гарнизона в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае. В результате взрыва погиб командир батальона учебной связи. Больше ничего об этом покушении неизвестно.

август 2026 года

Генерал-полковник Александр Чайко — один из самых высокопоставленных генералов в ряду тех, на кого были совершены покушения. В мае 2026 года Чайко назначили главой Воздушно-космических сил РФ. В конце июля ему исполнилось 55 лет. 1 августа в Москве в высотке на Баррикадной произошел взрыв у ресторана Balzi Rossi, где Чайко, предположительно, отмечал день рождения вместе с назначением. Официально его имя нигде не называлось (о том, что он был целью покушения, пишут телеграм-каналы), о возбуждении уголовного дела СК пока не сообщал. На федеральных каналах о взрыве практически ничего не рассказали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com