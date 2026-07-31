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В российском Волгограде дроны атаковали логистический хаб Wildberries и НПЗ

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  • 31.07.2026, 7:44
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В российском Волгограде дроны атаковали логистический хаб Wildberries и НПЗ

Город окутало дымом.

В ночь на 31 июля беспилотники атаковали российский Волгоград. В городе прогремела серия взрывов, после которых разразился сильный пожар и поднялся черный дым.

По предварительным данным, в Волгограде дроны могли нанести удар по очередному складу компании Wildberries, а также по местному нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему компании «Лукойл». Об этом сообщили OSINT-каналы.

Дроны атаковали склад Wildberries в российском Волгограде | Фото: Exilenova+

Что касается Wildberries в Волгограде, то, по предварительным данным, дроны атаковали распределительный центр компании — логистический комплекс площадью 44 тысячи квадратных метров. Аналитики отмечают, что этот объект является ключевым логистическим узлом для Волгоградской, Астраханской и соседних областей РФ.

Кадры пожара в Волгограде после атаки дронов 31 июля

Кроме того, зафиксировано попадание по местному НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереработка». Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, имеющие важное значение для экономики страны и обеспечения топливом гражданского и государственного секторов.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод также считается крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. На предприятии ежегодно перерабатывается более 15 миллионов тонн нефти, что составляет 5,6% от общего объема переработки в России.

На момент публикации официальных подтверждений поражения объектов не было.

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