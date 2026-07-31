Совбез ООН провел первое пробное голосование по кандидатам на должность генсека 2 31.07.2026, 8:35

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Результаты официально не обнародуют, но кое-что все же просочилось в медиа.

Совет Безопасности ООН провел первое неофициальное пробное голосование по кандидатам на должность следующего генерального секретаря организации.

Об этом сообщает The National.

Что известно о результатах неофициально

По данным издания The National, лидером неформального голосования стала Ребекка Гринспан из Коста-Рики, получив 10 голосов «поощрять». За ней следует постпред Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт с 9 голосами, а третье место занял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси с 7 голосами.

Пробные голосования - неофициальная процедура, во время которой члены Совбеза отвечают, «поощряют», «не поощряют» кандидата, или не имеют к нему мнения. Такие голосования позволяют оценить уровень поддержки соискателей, однако их результаты официально не обнародуют.

Как происходит процесс избрания

Согласно статье 97 Устава ООН, генерального секретаря назначает Генеральная Ассамблея по рекомендации Совбеза. В ходе пробных голосований Совет Безопасности определяет кандидата, которого будет рекомендовать Генассамблее для утверждения.

Кто претендует на должность

На должность главы ООН претендуют семь кандидатов:

Мишель Бачелет - бывшая президент Чили, бывшая верховная комиссар ООН по правам человека;

Мария Фернанда Эспиноса - бывшая глава Генассамблеи ООН, эксминистерша иностранных дел и обороны Эквадора;

Рафаэль Мариано Гросси - генеральный директор МАГАТЭ (Аргентина);

Ребекка Гринспан - генеральный секретарь ЮНКТАД, бывшая вице-президент Коста-Рики;

Олара Отунну - бывший заместитель генерального секретаря ООН (Уганда);

Кэролин Родригес-Биркетт - постоянная представительница Гайаны при ООН;

Маки Салл - бывший президент Сенегала.

Преемник Антониу Гутерреша, чей второй пятилетний срок истекает 31 декабря, должен взяться за обновление организации, пишет The National.

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