В Минске изменили максимальный срок отключения горячей воды

В Минске изменили максимальный срок отключения горячей воды2
- 31.07.2026, 8:43
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Для малых населенных пунктов все осталось по-прежнему.
В Беларуси сокращают фактический срок отключения горячей воды во время подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом в эфире ОНТ рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекета.
Теперь в Минске, по словам чиновника, горячую воду не должны отключать более чем на 9,5 суток.
Для малых населенных пунктов максимальный срок по-прежнему составляет 13 суток и зависит от оборудования, вида энергоисточника и состояния сетей.
«Для любой организации горячая вода — это продукт. И приостановка, соответственно, это экономические потери», — пояснил Бекета, отметив, что поэтому коммунальники и стараются выполнить все работы оперативнее.