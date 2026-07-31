закрыть
31 июля 2026, пятница, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске изменили максимальный срок отключения горячей воды

2
  • 31.07.2026, 8:43
  • 1,570
В Минске изменили максимальный срок отключения горячей воды

Для малых населенных пунктов все осталось по-прежнему.

В Беларуси сокращают фактический срок отключения горячей воды во время подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом в эфире ОНТ рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекета.

Теперь в Минске, по словам чиновника, горячую воду не должны отключать более чем на 9,5 суток.

Для малых населенных пунктов максимальный срок по-прежнему составляет 13 суток и зависит от оборудования, вида энергоисточника и состояния сетей.

«Для любой организации горячая вода — это продукт. И приостановка, соответственно, это экономические потери», — пояснил Бекета, отметив, что поэтому коммунальники и стараются выполнить все работы оперативнее.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко
Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик