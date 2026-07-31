«Лучше пусть она погреется в Испании, чем ходит около моря в куртке» 31.07.2026, 8:25

Куда белорусы отправляют детей на каникулы.

Летние каникулы для родителей школьников быстро превращаются в отдельный проект. Белоруски, живущие в Польше, рассказали MOST, куда отправили детей этим летом, сколько заплатили и что получили в итоге.

«Основная миссия таких лагерей — дети под присмотром»

Варшавская программа Lato w Mieście («Лето в городе») предназначена для учеников городских школ и детей, которые постоянно живут в Варшаве. Лагеря работают с понедельника по пятницу примерно с 7.00−8.00 до 16.00−17.00. Каждая школа составляет свою программу с учетом возраста детей и собственных возможностей.

В 2026 году родители платят 20 злотых в день за двухразовое питание (обед и полдник) и еще 30 злотых — за присмотр.

Официальный курс Нацбанка Республики Беларусь составляет 7,6 белорусского рубля за 10 польских злотых.

Наталья записала в такой лагерь при школе 11-летнего сына. Ребенок провел там две недели. Каждая обошлась семье в 250 злотых, а экскурсии и развлечения оплачивал город.

Дети ходили в бассейн и занимались в школе: осваивали робототехнику, играли в словесные игры, рисовали, разгадывали головоломки. Для них также провели урок по безопасному использованию интернета и защите персональных данных и организовали спортивные занятия с инструктором. А по пятницам воспитанники ездили в кино. В программе было заявлено и посещение музеев, но туда детей не свозили.

— Сын сказал, что было скучновато. Но он был под присмотром. Основная миссия таких лагерей — дети под присмотром, — считает Наталья. Она не исключает, что снова отправит сына в лагерь.

«Теперь мне после этого отдыха нужно еще отдыхать»

В прошлом году Людмила впервые отправила дочь в молодежный лагерь в Испании. Тогда девочке было 13 лет. Изначально она должна была поехать со школой, но заболела и пропустила поездку. Поэтому родители нашли похожий вариант через туристическое агентство.

До Испании дети добирались на автобусе. По дороге они останавливались в нескольких европейских городах, в том числе Париже, где посетили Диснейленд. Поездка обошлась примерно в 4100—4200 злотых.

Программа была насыщенной, но ночные переезды на автобусе дались девочке тяжело. К концу поездки дети уставали даже от развлечений.

— Когда дочь вернулась, сказала: «Теперь мне после этого отдыха нужно еще отдыхать», — рассказывает Людмила.

«Эти фирмы умеют хорошо организовывать поездки»

В этом году организаторы снова предложили поездку в Испанию на автобусе. Такой вариант стоил около 4 тыс. злотых. Но, учтя прошлогодний опыт, Людмила решила, что на этот раз дочь полетит самолетом.

С подругами она отправилась на восемь дней и семь ночей в Льорет-де-Мар — курортный город недалеко от Барселоны. Поездка обошлась примерно в 5 тыс. злотых. В цену вошли перелет, проживание в четырехзвездочном отеле, трехразовое питание, занятия испанским языком и пляжные развлечения. Дети катались на катамаранах и лодках, ходили на пляж и вместе с воспитателями поднимались на гору встречать закат. Дополнительные экскурсии, например поездку в Барселону, можно было оплатить отдельно.

В отеле предлагали номера на двух, трех или четырех человек. Девочки выбрали четырехместный номер, чтобы жить вместе.

За группой из примерно 20 детей присматривали шесть воспитателей. Они сопровождали подростков на пляже и во время водных развлечений, а также оставались на связи с родителями. Дети могли самостоятельно гулять рядом с отелем, но должны были сообщать воспитателям, куда идут, и возвращаться примерно до 23.00.

По словам Людмилы, зарубежный лагерь оказался не намного дороже некоторых школьных поездок по Польше. Например, в этом году за четырехдневную поездку в Бещады в рамках «зеленой школы» родители должны были заплатить 3300 злотых.

— Эти фирмы умеют хорошо организовывать поездки: предлагают много разных развлечений, поэтому детям нравится. Лучше пусть она погреется в Испании, чем ходит около моря [в Польше] в куртке, — говорит Людмила.

Дополнительно она дала дочери 400 евро на экскурсии, покупки и другие расходы. Мать не ограничивала ее траты, но могла следить за платежами через Apple Pay. По словам Людмилы, обычно дочь расходует немного.

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