Русский Мавр сделал свое дело 1 Владимир Пастухов

31.07.2026, 8:31

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Владимир Пастухов

Во втором акте его роль уже не будет главной.

По моим ощущениям, Европу в рамках ближайшего десятилетия накроет полный «хиппи-ленд» (это как «хэппи энд», но только без ужина). Уже сегодня Европа стала живой иллюстрацией к анекдоту из серии «Армянское радио спросили, будет ли третья мировая война? – Нет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется…». Все здесь будут иметь право на мир (в том числе гражданский) без насилия, но реализовать это право можно будет только при помощи насилия. Короче, нас ждет «мир с позиции силы» – forever и everywhere.

Скандал со взаимными упреками и бойкотами между США и Францией вокруг прав человека в ООН, где, если закрыть глаза, то покажется, что дух Америки вселился во французов, а на освободившееся место без ордера заселился дух СССР, показал как далеко разошлись трансатлантические партнеры. При этом совершенно невозможно понять, кто ушел вперед, а кто, наоборот, отстал.

Вообще с прав человека все началось – правами человека все и закончится. И мы знаем этого человека. Во-первых, он не еврей. Во-вторых, он должен быть похож «на нас» (русская версия – «наш»). В-третьих, он должен любить природу, мать нашу. И, конечно, самое главное – он должен быть готов отменить все существующие запреты и ограничения, ради чего без колебаний ввести еще большее количество новых запретов и ограничений.

Если отматывать ленту жизни вспять, к началу той эпохи, которая по всем признакам сейчас заканчивается, то мы упремся в бэби-бум, в первое послевоенное поколение, родившее хиппи на Западе и оттепель на Востоке, то есть в 60-е и к шестидесятникам. Именно тогда на спине двух предыдущих поколений, переживших две самых страшных в истории человечества войны и два самых страшных в ней же морока (нацизм и коммунизм), возникло первое движение за прекрасный мир будущего, которое назвало отцов предателями, укравшими у них мечту.

Поколение шестидесятников тогда не изменило мир, более того, поначалу он стал даже хуже, чем был. Но оно создало мечту, которая, пропустив один поколенческий шаг, воплотилась в жизнь через идеологию и политику воукизма. Воукизм в своей сущности – это и есть адаптированная под нужды современных «ширнармасс» хипстерская сектантская утопия 60-х. Внутри этой адаптированной утопии западный и даже отчасти восточный мир жил почти четыре десятилетия после распада СССР.

Выход из этой эпохи происходит с разной скоростью в разных частях света. Россия сначала окунулась в нее словно в прорубь после бани на Крещение: быстро нырнула как в ледяную воду в 90-е и точно так же быстро с матерным криком вынырнула в 10-е, хлебнув «Путинки» для настроения. Америке, чтобы погасить воукизм, потребовался «встречный огонь» в лице MAGA, который по всем параметрам выглядит как воукизм, но шиворот-навыворот. Европа же, похоже, решила окапываться внутри утопии и занять круговую оборону против любой не вписывающейся в нее реальности. На все это Китай и большая часть остального человечества смотрит с нарастающим изумлением, пытаясь понять, «о чем базар».

Россия, как всегда, стала застрельщиком (в прямом и переносном смысле слова) этого нового исторического тренда. Но русский Мавр сделал свое дело и, в принципе, может уходить (но он никак не может пока этого понять, и поэтому застрял на исторической сцене, мешая развитию сюжета). Во втором акте его роль уже не будет главной. Танго трампистской Америки с воукистской Европой будет до антракта главной интригой пьесы. Многое будет зависеть от того, кто кого «перетанцует». Ну, а в третьем акте (если зрители до него доживут) начнется китайский театр теней.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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