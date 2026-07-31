В Татарстане горит еще один Wildberries 31.07.2026, 8:10

Коллаж: fakt.pl

Логистический комплекс атаковали украинские БПЛА.

В ночь на 31 июля украинские дроны атаковали стратегические объекты в Республике Татарстан, которая входит в состав России. По предварительной информации, поврежден логистический комплекс Wildberries, связанный с армией РФ, сообщил Диалог.UA после анализа соцсетей.

Жители Казани услышали взрывы ранним утром 31 июля. В Сеть уже выложили несколько видео, в которых показано по крайней мере два сильных пожара после прилетов дронов. Также утверждается, что в Зеленодольске украинские БПЛА атаковали склад компании Wildberries. Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов на момент написания данной новости еще никак не комментировал ситуацию в регионе. Хранил полное молчание и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Маркетплейс Wildberries продает товары для «СВО» (так в России называют войну против Украины) и помогает российскому военно-промышленному комплексу получать подсанкционные товары (например, комплектующие для БпЛА и навигационное оборудование), в связи с этим склады компании являются законными целями для Сил обороны Украины.

С 18 июля ВСУ регулярно наносят удары по объектам группы RWB в России. Ночью 31 июля ВСУ атаковали логистический комплекс Wildberries не только в Татарстане, но и в Волгограде. Эту информацию официально подтвердила пресс-служба группы RWB. В результате ударов на объекте начался пожар.

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