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Лукашенко понес неистовый бред о жуках, науке и пуще

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  • 31.07.2026, 9:04
  • 4,514
Лукашенко понес неистовый бред о жуках, науке и пуще

Мало вменяемый поток сознания.

Во время визита в Брест диктатор Лукашенко рассказал, как якобы «спас» Беловежскую пущу, которой без него «был-бы капут».

Об этом пишет телеграм-канал «Баста!».

Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в разговоре с диктатором заметил, что ученые не рекомендуют убирать поваленную древесину.

В ответ Лукашенко заявил, что сам разрешает это делать, и привел «пример» с начала своего правления. Впрочем, то что сказал диктатор, более походило на мало вменяемый поток сознания:

«Я тебе разрешаю. «Наука». Я помню, стал «президентом», еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пущу. Сейчас бы я еще думал, на науку ориентировался. Короед. Ой нельзя, ой нельзя.

Падают деревья, короед разводится, пуща уничтожается. А старики пришли, говорят: «Детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все». Наука и старики. Я говорю, все рубим. Спасли пущу. Капут бы был этой пуще. Вот тебе наука».

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