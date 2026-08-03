закрыть
3 августа 2026, понедельник, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп призвал Иран выбрать между сделкой и полной капитуляцией

3
  • 3.08.2026, 20:10
Трамп призвал Иран выбрать между сделкой и полной капитуляцией

Американский президент утверждает, что иранская сторона «умоляет» США о переговорах.

Президента США Дональда Трампа устроит либо сделка с Ираном, либо его полная капитуляция. Об этом американский президент написал в Truth Social.

«Ничто не дойдет до Ирана, если мы этого не захотим, и ничто не дойдет, если не будет достигнута сделка или полная капитуляция. Хочет Иран это признать или нет, но мы, по сути, говорим о решении проблемы, которую они создавали десятилетиями»,— заявил Трамп.

Американский президент утверждает, что иранская сторона «умоляет» США о переговорах, однако потом публично отрицает какие-либо контакты с Вашингтоном. Дональд Трамп раскритиковал заявления Ирана о контроле над Ормузским проливом и назвал их «обычной болтовней». Он добавил, что сейчас морской коридор контролируется ВМС США.

Накануне Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном. По его словам, стороны заключили сделку, за которой последует соглашение по денуклеаризации Ирана. Представители исламской республики отрицают контакты с американской стороной по конфликту на Ближнем Востоке. В иранском МИДе уточняли, что сейчас Иран обсуждает судоходство в Ормузском проливе с Оманом.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко