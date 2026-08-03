Нефтепереработка в России рухнула до минимума с 2002 года 3.08.2026, 19:39

«Помогла» рекордная череда ударов ВСУ по НПЗ.

Удары украинских дронов по нефтяным объектам в России на пятый год развязанной Владимиром Путиным войны привели к падению переработки до самого низкого уровня почти за весь период его четвертьвекового правления. В июле она составила, по оценке EA Analytics, 3,6 млн баррелей в сутки; это минимум с мая 2002 года, сообщает Bloomberg.

Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,3-5,6 миллионов баррелей в сутки.

За прошлый месяц ударам подверглись 18 заводов, в том числе крупнейший в стране – Омский, расположенный более чем в 2500 км от украинской границы, свидетельствуют подсчеты Bloomberg на основании заявлений российской и украинской сторон. Предыдущий рекорд (17) был установлен в мае. Также под огонь попали пять крупных танкеров, пять объектов портовой инфраструктуры и два трубопровода. По совокупному числу ударов по нефтяным предприятиям (30) июль занял второе место после того же мая (32).

Если же учесть поражение восьми танкеров, связанных с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), июль может считаться рекордным месяцем по числу ударов по нефтяным объектам, связанным с Россией, отмечает Bloomberg. Никто не взял на себя ответственность за эти атаки, в числе которых были удары по двум танкерам в ночь на 30 июля, после которых погрузка нефти на КТК была приостановлена.

Акционерами КТК являются структуры России и Казахстана, а также крупные международные нефтяные компании, включая американские Chevron и ExxonMobil, которые, уйдя из России после начала войны в Украине, продолжают работать в Казахстане. Министерство энергетики Казахстана опровергло информацию о возможной полной остановке работы КТК.

Будущее переработки и экспорта российской нефти зависит от количества беспилотников, имеющихся в распоряжении Украины, и ее решения использовать их против конкретных целей, говорит Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. В первой половине июля Силы беспилотных систем ВСУ сосредоточились на ударах по НПЗ, а во второй – по танкерам. Но в последнюю неделю массированной бомбардировке снова подверглась нефтепереработка: в последние три дня июля под огонь попали три крупных предприятия, а в выходные — еще четыре.

Вакуленко добавляет:

«Усилия России по укреплению противовоздушной обороны могут сократить количество беспилотников, достигающих целей, но полностью их не защитят».

У России есть определенные возможности перенаправить нефть из Новороссийска в балтийские порты, считает Хорхе Леон, старший вице-президент и директор по геополитическому анализу Rystad Energy. Однако «резервных мощностей трубопроводов, хранилищ и танкеров вряд ли окажется достаточно для обработки всех объемов, переброшенных с Черного моря», полагает он.

К тому же Украина способна дотянуться и до портов на Балтийском море, как она это делала в первые месяцы нынешнего года, отмечает Леон.

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