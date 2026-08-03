Ozon запаниковал 3.08.2026, 14:51

Компания готовится к ударам по логистическим хабам вслед за Wildberries.

Второй по объемам продаж маркетплейс в России — Ozon — начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов (ПВЗ) на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries, пишет (The Moscow Times).

Об этом сообщили специализированные каналы «Синий рассвет» и «Поставлено!». По их данным, продавцы площадки стали сталкиваться с массовыми заказами на дорогие товары без страховки от неизвестных юридических лиц. При этом поставки оформлялись в пределах районов, в которых были зарегистрированы продавцы. Позднее Ozon разослал селлерам сообщение: «Переместили часть ваших товаров со складов в ПВЗ. Платить за это не придется. Подробности направим позже». Официально эту информацию в компании не комментировали.

У Ozon 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. Однако ситуация с Wildberries уже отразилась на Ozon — 20 июля котировки компании рухнули на 14%, до 2484,5 руб. — минимума с декабря 2024 года. К 30 июля они отыграли часть падения и поднялись до 2984 руб., что на 12,6% ниже, чем месяц назад. Одновременно с Ozon к возможным ударам по складам готовятся крупнейший продуктовые сети России. По данным «Коммерсанта», «Магнит», Х5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»), а также «Лента», Metro и «Вкусвилл» могут обязать поставщиков доставлять товары до магазинов вместо их передачи в распределительные центры.

Ритейлер «Красное & Белое», в свою очередь, представил дополнительное соглашение, которое снимает с него ответственность за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств. К последним относятся в том числе атаки беспилотников. В компании заявили, что инициатива обусловлена необходимостью обеспечить устойчивость поставок в условиях повышенных рисков для складской и логистической инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали бить по логистическим центрам Wildberries 18 июля. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла 1,21–1,47 млн кв. метров. Повреждены были 893 000–1,154 млн кв. м, или 17,2–22,2% от публично заявленных 5,2 млн кв. м логистической инфраструктуры маркетплейса, подсчитали в Data Insight. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростали, Краснодаре, Невинномысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростали площадью 250 тыс. кв. метров, который полностью сгорел.

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