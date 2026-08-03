«Ребята, вы границу и за сутки не пройдете» 3.08.2026, 14:33

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Что сейчас происходит в очередях.

Те, кто пересекают границу с ЕС, понимают, что лето — напряженная пора, когда очередей не избежать. Многие пытаются угадать день, когда очередь будет меньше. И одна из стратегий заключается в том, чтобы ехать в начале рабочей недели, после выходных. Но практика показывает, что эта стратегия не срабатывает: в выходные происходит резкий рост очередей в пунктах пропуска, и к понедельнику ситуация не слишком-то улучшается.

Должны быть давно в Варшаве. Вместо этого стоят на границе

Читатель рассказал Onlíner, что вчера в 20:30 его родители отправились автобусным рейсом в Варшаву. Прибытие в польскую столицу планировалось сегодня в 08:00. Этого не произошло. Более того, на момент публикации автобус все еще находится на границе.

— Отец рассказал мне: когда приехали на границу, были 35-ми в очереди. Сразу появился человек лет 50, начал пугать: «Ребята, вы границу и за сутки не пройдете! Но есть вариант: за 50 евро провезем бесплатно до первого автобуса. А в вашем до утра никого не останется». То есть эти люди никого не боятся, — говорит собеседник.

Часть пассажиров автобуса действительно сменили транспорт. Обычно это те, у кого куплены билеты на самолеты или кто по разным причинам не может или не хочет ждать. Часть пассажиров — осталась.

— Водитель автобуса сказал, что, может быть, к ночи и проедут. И ушел спать, — продолжает читатель. — На оставшихся пассажиров другие водители смотрят с ехидными улыбками и ждут. Кому надо ехать срочно — платит и уходит к ним. Один из водителей — родители это видели — по очереди подгоняет вперед сразу 6 автобусов и маршрутку.

Когда в очередной раз подсчитывали очередь, то насчитали 28 автобусов, из которых 17 были пустыми.

— Эти автобусы держат очередь. Потом один пустой выезжает, на его место становится другой, с людьми. Как только в конец очереди приезжает новый автобус, к нему идут люди — переманивать пассажиров. Ну и конечно, есть те, кто везет солярку, — считает наш читатель. — Транспортную инспекцию тоже видели. Но проблем ее появление не решило. Видимо, как и сказал водитель, родители будут стоять там до ночи. А то и еще дольше.

Цифры

Сегодня утром Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил о том, что с пятницы очереди легкового и грузового транспорта, следующего в Польшу и Литву, увеличились почти в три раза.

— Больше всего легковых авто ожидают въезда в ЕС перед польским погранпереходом «Тересполь» («Брест») — 670 транспортных средств. За выходные дни через данный пункт пропуска в Польшу проследовало 33%, — рассказали в ГПК. — Очередь легкового транспорта перед литовскими пунктами пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») выросла с 190 до 320 авто. С пятницы сопредельные контролирующие службы приняли на свою территорию 63% легковушек.

Как сообщалось, с вечера 31 июля латвийская сторона по техническим причинам приостановила функционирование пункта пропуска «Патерниеки» («Григоровщина»). Отмечается, что в сложившихся условиях все транспортные средства следуют в объезд через погранпереходы на границе с Литвой.

Более 800 грузовых авто фиксируется перед литовскими и польскими пунктами пропуска. Самый загруженный маршрут проходит через «Кукурыки» («Козловичи») — 335 фур.

— Меньше всего большегрузов с пятницы оформили сотрудники литовского пункта пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») — 8% грузовиков, — отметили в пограничном ведомстве.

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