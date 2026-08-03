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Единственный НПЗ Грузии отказался от российской нефти

  • 3.08.2026, 15:43
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Единственный НПЗ Грузии отказался от российской нефти

Будет отгружать нефть из Казахстана и Ливии.

Компания Black Sea Petroleum LLC (BSP), владеющая НПЗ в грузинском порту Кулеви, перейдет в августе-сентябре ‌текущего года на переработку нефти из Казахстана и Ливии, прекратив закупки российского сырья, говорится в пресс-релизе BSP, заметил сайт The Moscow Times.

Евросоюз в рамках 21-го пакета внёс Кулевский НПЗ в санкционный список, дав ему срок до ‌25 января 2027 года ‌для отказа от российской нефти.

BSP сообщила, что завод в Кулеви начал переработку казахстанской нефти в начале ‌июля, а в этом месяце приступит к переработке ливийской.

Партия нефти из Ливии, как ожидается, прибудет ‌в Кулеви в период с 20 по 30 августа, уточнила компания.

Соглашение о поставках нефти с ливийской стороной было подписано ‌3 июля текущего года и рассчитано до конца 2027 года с возможностью продления, добавила BSP.

Россия в октябре 2025 года впервые поставила нефть в Грузию на новый НПЗ в Кулеви мощностью 1,2 миллиона тонн в год.

Кулевский НПЗ стал первым грузинским нефтеперерабатывающим заводом полного цикла, что позволит стране снизить зависимость от импорта нефтепродуктов, которые закупаются в ‌Турции, Азербайджане, Румынии, России, Казахстане.

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