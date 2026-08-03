«Звездное небо, объятия и простые радости»: освобожденные из российских тюрем учатся жить заново 3.08.2026, 15:35

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Искренние рассказы узников Путина.

Спустя два года после крупнейшего обмена заключенными между Россией и Западом освобожденные американцы и журналисты пытаются заново построить жизнь, одновременно помогая тем, кто все еще находится в российских тюрьмах, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Бывший морпех США Пол Уилан провел в российском заключении более пяти лет. После возвращения домой он заново учится ценить обычные вещи — прогулки, работу во дворе и возможность смотреть на ночное небо.

«Звучит глупо, но когда ты пять с половиной лет находишься в местах без травы, возможность косить газон снова становится удовольствием», — рассказал Уилан.

По его словам, в тюрьме он больше всего скучал по звездам. «Просто возможность в темную ночь поднять голову и увидеть звезды — это то, чего мне не хватало», — говорит бывший морпех.

Российско-американская журналистка Алсу Курмашева, освобожденная в рамках того же обмена, рассказала о сложностях возвращения к семье и информационному миру. Почти год изоляции оставил глубокий след, хотя близкие помогли ей восстановить связь с прежней жизнью.

«Я так много пропустила с семьей. Я пропустила так много того, что происходило вокруг», — призналась журналистка.

После освобождения Курмашева помогает другим журналистам, находящимся в заключении, отправляя им письма поддержки. Уилан также занимается помощью бывшим заключенным и собирает средства на письма и посылки для тех, кто остается за решеткой.

Однако адаптация оказалась непростой. Уилан говорит, что после возвращения столкнулся с проблемами трудоустройства и отсутствием специальной государственной поддержки для бывших заложников.

Освобожденные напоминают, что десятки людей все еще находятся в российских тюрьмах, и призывают власти продолжать работу ради их возвращения домой.

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