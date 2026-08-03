«Я в шоке от глупости системы» 3.08.2026, 15:40

Мало того, что в Беларуси не хватает врачей, так им еще приходится делать бессмысленную работу.

Минчанка под ником _maribod_ рассказала, с какими трудностями столкнулась, пытаясь попасть на прием к неврологу.

«Уже невозможно записаться к врачам, - пишет она. - В июле участковый педиатр дал направление малышу пройти невролога. Невролога в нашей поликлинике нет, необходимо записаться в 1-ю детскую поликлинику. Набрала туда в регистратуру. Сказали обращаться по другому номеру. Набрав его, узнала, что талоны будут выдаваться с 3-го августа. И вот 3 августа набираю указанный номер. Мне отвечают: звоните в регистратуру. Там сказали, что с августа талоны выдает уже наша поликлиника (обслуживаемся в 17-ой). Набираю, мне говорят, что талоны выдает педиатр, но наш в отпуске, подойдите к любому и возьмите сами.

21 век на дворе, я понимаю, что врачей катастрофически не хватает, но если этих врачей еще будут так «задалбывать» талонами, то их вообще не останется. Тут даже я в шоке от глупости системы, где каждый посылает звонить на кучу номеров, отвлекать всех этих людей от работы, чтобы услышать: «приходите, вам дадут этот талон».

Забавно то,что каждому номеру я сначала описываю всю ситуацию от начала и до конца и меня посылают позвонить на другой номер, где я снова проговариваю всю цепочку: кто я, откуда я, почему набираю им и так далее. Это как в песне «Дом,который построил Джек».

На «Талон.бай» нельзя записаться к неврологу напрямую, если не относишься к этой поликлинике».

Другие пользователи соцсети рассказали, что похожие проблемы возникают и при образении к другим врачам. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Это вы еще к ортодонту детскому не записывались, вот где квест! Малышей частники не берут, можно только в госклинику, которая одна на город. Запись ведется не в ней, а в другой клинике. Талоны на два месяца вперед разбирают примерно за полдня.

- Все очень усложнено. В «Талон.бай» можно было добавить вашу поликлинику к нашему неврологу на время и все бы справились сами. Для программистов это две минуты работы, я так думаю.

- Я всегда заранее узнаю, что нужно пройти ребенку и беру талоны за два месяца, ибо это жесть, семь кругов ада нужно пройти, чтобы к врачу попасть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com