закрыть
3 августа 2026, понедельник, 16:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанке в «Green» продали «просрочку» с фальшивой этикеткой

2
  • 3.08.2026, 15:56
Минчанке в «Green» продали «просрочку» с фальшивой этикеткой

Наклейка с датой была наклеена на старую.

Жительница Минска под ником __rosenrot__ рассказала о том, чем закончилось ее желание привезти в Варшаву свежий лаваш.

«Знаю, в какой магазин в Минске я больше не пойду – пишет она. – «Green», метро «Каменная горка». Купила лаваш 1 августа, обрадовалась, увидев на наклейке дату, свеженький же, мне такой и надо, чтобы довезти до Варшавы и еще довольно свежим там скушать. Не обратила внимания, что наклейка-то уже не первая.

Уже в Варшаве ждал сюрприз, когда увидела, что на свежем лаваше уже плесень. Присмотрелась повнимательнее, а лаваш-то уже и не такой свежий. Стыд и позор. Как с таким подходом к покупателю там покупать что-то еще?».

Фото лаваша и упаковки с разными датами минчанка опубликовала в соцсети.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко