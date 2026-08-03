Минчанке в «Green» продали «просрочку» с фальшивой этикеткой

Минчанке в «Green» продали «просрочку» с фальшивой этикеткой2
- 3.08.2026, 15:56
Наклейка с датой была наклеена на старую.
Жительница Минска под ником __rosenrot__ рассказала о том, чем закончилось ее желание привезти в Варшаву свежий лаваш.
«Знаю, в какой магазин в Минске я больше не пойду – пишет она. – «Green», метро «Каменная горка». Купила лаваш 1 августа, обрадовалась, увидев на наклейке дату, свеженький же, мне такой и надо, чтобы довезти до Варшавы и еще довольно свежим там скушать. Не обратила внимания, что наклейка-то уже не первая.
Уже в Варшаве ждал сюрприз, когда увидела, что на свежем лаваше уже плесень. Присмотрелась повнимательнее, а лаваш-то уже и не такой свежий. Стыд и позор. Как с таким подходом к покупателю там покупать что-то еще?».
Фото лаваша и упаковки с разными датами минчанка опубликовала в соцсети.