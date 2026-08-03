Что ждет Инфантино и ФИФА в будущем? 3.08.2026, 16:28

Действия президента ФИФА привели к «непоправимой утрате доверия».

Президент ФИФА Джанни Инфантино столкнулся с самым серьезным кризисом за время своего руководства организацией. После провала инициативы по созданию коммерческой структуры для управления правами на чемпионаты мира европейские футбольные ассоциации начали массово отзывать поддержку главы ФИФА, сообщает Deutsche Welle (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя УЕФА отказался от идеи бойкота турниров под эгидой ФИФА, отношения между организациями остаются напряженными. В европейской конфедерации заявили, что сейчас идет процесс «восстановления доверия» к международной федерации.

Первой о прекращении поддержки Инфантино объявила Финляндия. Затем аналогичные заявления сделали Уэльс и Англия. Ожидается, что вскоре к ним присоединится и Немецкий футбольный союз.

Директор Немецкого футбольного союза Андреас Реттиг заявил, что действия президента ФИФА привели к «непоправимой утрате доверия». По его словам, футболу необходимо «нажать кнопку перезагрузки» и сформировать новую культуру управления.

Следующие выборы президента ФИФА назначены на 18 марта 2027 года. Для победы Инфантино потребуется поддержка не менее 106 из 211 национальных ассоциаций. Однако, как отмечают авторы материала, давление на него стремительно усиливается.

Устав ФИФА предусматривает несколько механизмов досрочного развития событий. Если 19 из 37 членов Совета ФИФА потребуют экстренного заседания, президента могут призвать уйти в отставку. Кроме того, 43 национальные ассоциации способны инициировать внеочередной конгресс, а для вынесения вотума недоверия также потребуется 106 голосов.

При этом явного фаворита на смену Инфантино пока нет. Президент УЕФА Александер Чеферин и глава «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи уже дали понять, что не намерены бороться за этот пост. Среди возможных претендентов эксперты называют главу Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс и руководителя Азиатской конфедерации футбола Салмана бин Ибрагима Аль Халифу.

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