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В Минске в ближайшие несколько дней может ощущаться запах мазута

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  • 3.08.2026, 16:35
  • 1,112
В Минске в ближайшие несколько дней может ощущаться запах мазута

В чем дело?

В Минске с 4 по 8 августа может ощущаться запах мазута из-за планового технического обслуживания оборудования на «Минской ТЭЦ 4». Об этом сообщило «Минскэнерго».

«В ходе работ возможно кратковременное появление незначительного запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарево города Минска. Это связано с технологическими особенностями обслуживания оборудования и не представляет угрозы для экологии и здоровья жителей», — сообщили в ведомстве.

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