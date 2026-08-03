В Минске в ближайшие несколько дней может ощущаться запах мазута

В Минске в ближайшие несколько дней может ощущаться запах мазута2
- 3.08.2026, 16:35
- 1,112
В чем дело?
В Минске с 4 по 8 августа может ощущаться запах мазута из-за планового технического обслуживания оборудования на «Минской ТЭЦ 4». Об этом сообщило «Минскэнерго».
«В ходе работ возможно кратковременное появление незначительного запаха мазута в микрорайонах Малиновка и Сухарево города Минска. Это связано с технологическими особенностями обслуживания оборудования и не представляет угрозы для экологии и здоровья жителей», — сообщили в ведомстве.