Военные аналитики из США призвали не верить мифам о супероружии 2 3.08.2026, 16:52

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Реальные войны показывают совсем другую картину.

Американские военные аналитики призвали не переоценивать угрозу «оружия будущего» и не подменять реальные военные вызовы фантастическими сценариями. Обсуждения искусственного интеллекта, «супербиооружия» и других гипотетических технологий все чаще отвлекают внимание от средств поражения, которые уже активно используются в современных конфликтах, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

В общественной дискуссии все чаще доминируют истории о биологическом оружии созданном искусственным интеллектом, автономных системах и других «сценариях кошмарного будущего». Однако реальные войны показывают совсем другую картину.

«То, что возможно, еще не означает, что это правдоподобно», — подчеркивают авторы. Решения в сфере безопасности должны основываться на подтвержденных угрозах, а не на спекулятивных прогнозах.

В последние годы армии сталкиваются прежде всего с уже существующими средствами ведения войны. В частности, Россия применяет в Украине запрещенные химические вещества, а Китай, по оценке экспертов, активно развивает исследования в области биологической войны. «Именно такие тенденции требуют первоочередного внимания», — убеждены авторы.

Чрезмерная концентрация на «супероружии будущего» может привести к ошибочным решениям и неправильному распределению ресурсов. Пока обсуждаются маловероятные сценарии, реальные угрозы — химическое оружие, биологические риски, радиологические материалы и ядерное сдерживание — никуда не исчезли.

«Гипотетические сценарии сами по себе не могут служить основой для оборонной стратегии», — пишут аналитики. Они убеждены, что государствам необходимо опираться на опыт современных конфликтов, реальные разведданные и исторические примеры, а не на самые громкие и пугающие прогнозы.

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