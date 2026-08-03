В Финляндии придумали очки, которые будут показывать грибы в лесу 1 3.08.2026, 17:33

Как они функционируют.

Ученые из Университета Восточной Финляндии разрабатывают умные очки, которые могут заметно помочь в поиске грибов. С их помощью можно будет увидеть практически незаметные глазу сморчки, шампиньоны и подосиновики, скрытые под опавшими листьями и мхом. Более того, очки смогут подсказывать грибнику, съедобный ли перед ним гриб или ядовитый, пишет «Европульс».

Как они функционируют? Принцип основан на работе встроенной спектральной камеры. Она различает длины световых волн гораздо точнее, чем обычная камера или человеческий глаз, а также улавливает инфракрасное излучение — это помогает отличать грибы от посторонних объектов. Когда система обнаруживает грибы, она выводит на линзы изображение, в котором объекты, сливающиеся по цвету с лесной подстилкой, выделяются ярко-красным цветом. За один раз камера способна охватить участок площадью до четырех квадратных метров.

По словам ученых, такую технологию было бы проще встроить в телефон, но очки гораздо удобнее, ведь при сборе грибов нужны обе руки.

Ученые работают и над другой функцией — распознаванием видов грибов. В будущем очки смогут определять, что именно за гриб попал в поле зрения камеры и сообщать, съедобный ли он или ядовитый.

Если очки заработают, они смогут повысить прибыльность грибного бизнеса — ведь поиск грибов станет гораздо эффективнее. Финские грибы, особенно белые, пользуются высоким спросом — прежде всего в Италии. По предварительным оценкам, использование спектральной съемки способно сделать сбор грибов как минимум в три раза эффективнее.

Однако до появления технологии на рынке пройдет еще несколько лет даже при самом благоприятном сценарии. Разработка продвигается медленно в том числе потому, что пока неясно, станет ли производство и продажа таких очков коммерчески выгодными.

Еще одна сложность при выводе «грибных очков» на рынок заключается в том, что работать они должны с высокой точностью — окончательное решение о том, съедобен ли гриб, все равно придется принимать человеку. Технология может ошибочно определить ядовитый гриб как безобидный. Поэтому компаниям предстоит определить, какого уровня точности должна достичь система, прежде чем очки можно будет предлагать покупателям.

Тем не менее ученые настроены оптимистично: если финансирование будет найдено, считают они, прототип «грибных очков» может появиться уже через год.

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