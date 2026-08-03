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В пресс-службе Путина паника

  • Аббас Галлямов
  • 3.08.2026, 11:35
  • 2,156
В пресс-службе Путина паника
Аббас Галлямов

Назначено служебное расследование.

В пресс-службе президента паника. Согласно стремительно распространившимся слухам, Патрушев убедил Путина в том, что ставшая поводом для многочисленных интернет-мемов неудачная процедура принятия парада, прошедшего на День ВМФ, равно как и некачественная картинка с мероприятия - это не просто ошибка. Нет, это ни много ни мало провокация окопавшихся в администрации либералов.

По итогам указанного разговора назначено служебное расследование. Удар якобы направлен против Пескова, которого силовики давно не любят. Сам пресс-секретарь может и усидит, но нескольких крайних из числа сотрудников пресс-службы и управления протокола, говорят, накажут.

Виновных, конечно, не расстреляют и даже не посадят. Но ведь и при Сталине «политических» тоже не сразу к стенке ставить стали. Поначалу буквально по несколько лет поселений давали. А потом в раж вошли. Здесь важен тренд - когда головотяпство и разгильдяйство объявляются заговором.

Аббас Галлямов, Telegram

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