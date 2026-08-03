Новый кульбит Трампа 4 Владимир Фесенко

3.08.2026, 12:02

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Владимир Фесенко

На фоне ударов по Киеву это выглядело очень цинично.

В ходе открытого заседания своего кабинета Дональд Трамп, комментируя возможность выдачи Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США «должны быть очень осторожны» в этом вопросе. Президент США вновь отметил, что еще не принял окончательного решения о том, предоставлять ли Украине лицензии на производство ракет для Patriot.

На фоне ударов по Киеву и гибели жителей столицы Украины это выглядело очень цинично.

Еще более циничным было заявление Трампа по поводу соглашения о редкоземельных ресурсах, которое, по его словам, обеспечивает Соединенным Штатам доступ к украинским недрам и может оказаться выгоднее объема предоставленной американской помощи. Здесь Трамп вновь упомянул о помощи якобы на 300 млрд долларов.

Прямая речь Трампа: «Мы заключили соглашение… У нас есть подписанный контракт. Что касается редкоземельных ресурсов, мы можем войти туда в любой момент. Мы можем взять практически всё, что захотим».

Сразу отмечу, что он не может прийти и взять всё, что захочет. Соглашение этого не предусматривает. Это очередные фантазии Трампа, по поводу которых не стоит волноваться. Однако это заявление вновь подтверждает: Трамп для нас — не настоящий партнер, а хищник, с которым нам приходится иметь дело ради противодействия другому, более опасному для нас хищнику — Путину.

Тем не менее, что произошло? Почему Трамп снова так резко изменил свое отношение к Украине? Это отношение не стало враждебным — оно стало циничным и непартнерским. Хотя, скорее, речь идет не об отношении к Украине (отношение Трампа к ней всегда было весьма противоречивым), а об изменении риторики. Мы точно не знаем, почему так произошло. Однако об этом необходимо задуматься, чтобы минимизировать последствия проблемы и предотвратить ее возникновение в будущем.

Какие существуют версии относительно очередного кульбита Трампа в отношении Украины?

Самая простая и банальная версия заключается в том, что настроения Трампа периодически меняются. Это так называемые «качели Трампа». Такое поведение проявляется не только в отношении Украины, но и в отношении других стран и многих других тем. Судя по моим наблюдениям, в случае с Украиной прослеживается даже определенная цикличность. Фаза четко выраженного и сильного отношения (позитивного или, наоборот, крайне критического) может длиться от нескольких недель до примерно месяца, после чего наступает охлаждение эмоций или их постепенная смена. И это происходило регулярно — уже несколько раз.

Вторая версия заключается в том, что это переговорная тактика, направленная на одновременное давление как на Украину, так и на Россию. Используя тему предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, Трамп может попеременно давить то на Россию, то на Украину, подталкивая обе страны к определенному компромиссу относительно завершения войны между ними. Однако на данный момент никакого нового мирного плана со стороны США пока нет. Да и лицензия на «Пэтриоты» не является особо сильным рычагом давления ни на Россию, ни на Украину. Так что эта версия, на мой взгляд, не самая вероятная.

Третья версия гласит, что нечто могло произойти в Вашингтоне уже после встречи Трампа с Зеленским. Либо президент Украины сказал что-то неосторожное и об этом стало известно Трампу, либо случилось что-то, что не понравилось Трампу. Однако в такой ситуации мы могли бы увидеть и более критическую, даже негативную реакцию Трампа по отношению к Зеленскому или Украине. Поэтому эта версия тоже не самая вероятная.

Скорее всего, вокруг Трампа постоянно идет политическая борьба по самым разным вопросам. Сначала его убедили в том, что нам нужно предоставить лицензию на «Пэтриоты», а затем другие люди стали убеждать его в прямо противоположном. И здесь есть простор для фантазии: можно поискать и «русский след», а, возможно, это очередное проявление типичной позиции трампистов — зачем делать Украине «подарок», пусть они чем-нибудь заплатят за эту лицензию.

Вполне вероятно, что что-то происходит и вокруг ресурсной сделки, о которой начал упоминать Трамп. Либо есть недовольные тем, как продвигается ее реализация, либо Трамп и часть его окружения решили, что в обмен на ракеты для «Пэтриотов» нужно добиться от нас еще больших уступок по этой сделке.

Наконец, следует учитывать, что Кремль постоянно пытается влиять на Трампа — как напрямую (через неофициальные контакты с ним), так и через своих агентов влияния в ближайшем окружении президента США. И это влияние уже неоднократно срабатывало, особенно в прошлом году — в ситуации с так называемым мирным планом Трампа. В определенной степени это влияние могло сработать и сейчас.

Что делать в нынешней ситуации? Вновь активизировать работу с общественным мнением в США, делая акцент на ужасающих последствиях российских ударов по Киеву и другим городам и регионам Украины. Учитывая приближение промежуточных выборов в Конгресс США, это может сработать.

Главное — помнить: позиция Трампа всегда может внезапно измениться. И по этому поводу не стоит паниковать. С Трампом нужно постоянно быть начеку, нельзя расслабляться; работа с Трампом и его администрацией не может прекращаться ни на день.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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