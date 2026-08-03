Британский флот почти ежедневно выходит навстречу кораблям России 3 3.08.2026, 12:32

Активность российских сил выросла примерно на 30%.

За последний год корабли Королевского флота Великобритании 116 раз поднимались по тревоге для сопровождения российских судов, проходивших через британскую исключительную экономическую зону. Это означает, что британские военные выходили на подобные операции в среднем два раза в неделю, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, за этот период под наблюдением оказались почти 90 российских судов, включая 61 боевой корабль и подводную лодку, а также 28 коммерческих судов, которые британские власти относят к так называемому «теневому флоту», перевозящему российскую нефть в обход санкций. «Активность российских сил выросла примерно на 30%», — отмечает британское Минобороны.

Газета подчеркивает, что рост нагрузки происходит на фоне сокращения самого Королевского флота. Сейчас в его составе насчитывается всего шесть эсминцев и пять фрегатов, тогда как новые корабли проектов Type 26 и Type 31 пока еще строятся.

За последний год произошло сразу несколько резонансных инцидентов. Фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше. Британские морские пехотинцы, получив разрешение правительства, задержали танкер Smyrtos, который связывают с российским «теневым флотом». Кроме того, военнослужащие Великобритании пресекли попытки российских подлодок изучить маршруты подводных кабелей связи.

Российские фрегаты также сопровождают суда «теневого флота» во время прохода через Ла-Манш. В ответ Лондон усиливает присутствие в регионе: Великобритания возглавляет постоянную военно-морскую группу НАТО SNMG1 в Балтийском море и намерена инвестировать 1,5 млрд фунтов стерлингов в создание нового «гибридного» флота с широким использованием беспилотных систем.

«Мы круглосуточно следим за происходящим в наших водах», — подчеркивают представители британского Минобороны, заявляя о высокой готовности реагировать на любые действия российских кораблей.

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