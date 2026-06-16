Военный корабль РФ произвел предупредительные выстрелы по британской яхте 3 16.06.2026, 19:12

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Российское судно ранее сопровождало танкеры «теневого флота».

Минобороны Великобритании изучает инцидент с российским военным кораблем в проливе Ла-Манш. По данным The Telegraph, фрегат «Адмирал Григорович» мог произвести предупредительные выстрелы вблизи гражданской яхты под британским флагом. Власти продолжают анализ обстоятельств произошедшего, включая траекторию движения судов и характер предупредительных выстрелов. «Мы проверяем сообщения об инциденте в проливе», — заявил представитель Минобороны Великобритании.

По информации береговой охраны, сигнал поступил в понедельник днем от экипажа гражданского судна, находившегося в районе около 20 морских миль к югу от острова Уайт. Расстояние между российским кораблем и яхтой составляло порядка 450 метров. Инцидент произошел за пределами территориальных вод Великобритании. Пострадавших и повреждений не зафиксировано.

Фрегат «Адмирал Григорович» находился в районе Ла-Манша в течение нескольких недель, сопровождая «теневые» нефтяные танкеры. В момент инцидента за российским кораблем, по данным источников The Telegraph, следили патрульные корабли Королевского флота Великобритании — HMS Mersey и HMS Tyne. Один из них сопровождал фрегат через пролив, а другой направил катер к экипажу яхты.

14 июня британские военные захватили танкер теневого флота России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш, сообщил премьер Британии Кир Стармер. По его словам, он лично отдал соответствующий приказ. «Эта успешная операция нанесла еще один удар по России», — написал Стармер в X. Минобороны Великобритании уточнило, что речь идет о нефтяном танкере Smyrtos, который находится под санкциями ЕС и Швейцарии. Судно шло из Усть-Луги под флагом Камеруна. По данным ведомства, операция проводилась в тесном сотрудничестве с Францией и длилась 6 часов. Коммандос Королевской морской пехоты поднялись на борт танкера при поддержке военной авиации и кораблей HMS Sutherland и HMS Ledbury. В настоящее время Smyrtos стоит на якоре в Ла-Манше.

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