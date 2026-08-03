Россиянам грозит суд за преступления против человечности в Украине 3.08.2026, 13:51

Следователи представили предварительные выводы по делу.

Украина при поддержке Великобритании готовит первое дело о преступлениях против человечности, связанных с войной России против Украины. В центре расследования — систематические атаки российских ударных дронов по мирным жителям, прежде всего в Херсонской области, пишет газета The Times (перевод — сайт Charter97.org).

По данным украинских прокуроров, в результате таких ударов погибли сотни людей, а только в Херсонском регионе зафиксировано как минимум 287 жертв. Обвинения могут быть направлены против представителей высшего политического и военного руководства России. Рассмотрение дела планируется в украинском суде в заочном формате, а собранные материалы могут передать в Международный уголовный суд.

Следствие использует показания очевидцев, обломки беспилотников, данные перехватов и информацию из открытых источников. «ООН уже фиксировала в регионе систематические удары по гражданским», — пишут авторы расследования, отмечая, что Киев стремится создать юридическую основу для будущих международных ордеров.

Однако процесс вызывает споры внутри Украины. Поскольку обвиняемые будут отсутствовать, им назначат защитников по государственному назначению. Некоторые украинские адвокаты сталкиваются с общественным давлением за согласие участвовать в таких делах, работать готовы лишь около 300 юристов.

Критики, включая бывшего заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, предупреждают, что судебный процесс во время войны может вызвать вопросы о независимости правосудия. Следователи отвергают эти опасения и уверяют, что дело будет соответствовать международным стандартам.

«Это может стать основой для дальнейших действий на международном уровне», — считают представители следствия, рассматривая дело как возможный шаг к привлечению российского руководства к ответственности.

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