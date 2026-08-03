Сразу несколько банков в начале августа ввели изменения для белорусов 3.08.2026, 14:23

На этом новшества не заканчиваются.

Некоторые банки в начале августа ввели новшества. «Зеркало» рассказывает, какие изменения появились для их клиентов.

Нацбанк принял решение, которое отразится на рынке недвижимости — регулятор с августа снизил расчетные величины стандартного риска (РВСР). Это своего рода потолок по процентным ставкам по кредитам на жилье и автомобили.

«Беларусбанк» с 1 августа ввел для некоторых клиентов комиссию за зачисление наличных российских рублей через кассу на расчетный счет. Это касается нерезидентов Беларуси. Сбор составляет теперь 5% от суммы.

У «Белагропромбанка» с 1 августа появился лимит в 600 рублей в сутки на переводы денег на карточки банков Казахстана, Кыргызстана, Армении, Таджикистана, Грузии, Турции и Узбекистана.

«Белгазпромбанк» с 3 августа ввел изменения для премиальных расчетных карточек Mastercard Black Edition и Visa Infinite Optima — они касаются дополнительных услуг по этому «пластику».

Изменения для бизнеса

А у «Технобанка» с 1 августа появилось новшество для юрлиц и ИП. «Изменения коснутся исключительно условий бесплатного обслуживания в рамках пакета „Корпоративный“. Так, для освобождения от абонентской платы минимальный размер среднедневного остатка на текущих счетах в беларусских рублях за предшествующий месяц должен составить 75 тысяч рублей», — сообщило ранее финучреждение.

«Белгазпромбанк» с 1 августа повысил комиссию для юрлиц и ИП за снятие наличных долларов и евро со счетов — в том числе тех, к которым привязана карточка. Сбор вырос с 1% до 2% от суммы.

Какие новшества еще ожидают клиентов банков в этом месяце

«Беларусбанк» с 20 августа увеличит комиссию за прием наличных российских рублей от нерезидентов для зачисления на текущие счета в этой валюте.

«Белгазпромбанк» с 31 августа пересмотрит размеры процентов, которые начисляет по текущим счетам физлицам, к которым привязаны карточки.

«Беларусбанк» до 31 августа будет принимать заявки на сезонный потребительский кредит «Лето с Беларусбанком». Ставка — 15,75%, но на грейс-период — 6−8%. Заем можно получить на три года.

«Сбер Банк» с 9 августа введет лимит на пополнение карточек через свои кассы наличными российскими рублями. Он составит 50 тысяч российских рублей в сутки.

У «МТБанка» с 10 августа также появятся изменения по этой валюте. Некоторым клиентам придется платить комиссию за пополнение счетов наличными российскими рублями через кассы банка. Сбор составит 15% от суммы.

«Сбер Банк» объявил, что с 24 августа обновит условия обслуживания физлиц. Есть новшества и по «пластику». «Уточнены права сторон и ответственность в части получения наличных денежных средств с использованием счета и карточки, в том числе в иностранной валюте», — сообщает финансовое учреждение.

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