Скрыто от глаз 4 Андрей Зубов

3.08.2026, 14:57

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Андрей Зубов

О чем договаривались СССР и США в 1990 году.

Для телезрителей всего мира приезд Горбачева в США в мае-июне 1990 года казался триумфальным шествием и чудом складывания нового мирового устройства.

Это было за полтора года до подписания Маастрихтского договора, создавшего Европейский Союз, на глазах потрясенного человечества, той его части, которая желала наблюдать и думать, складывался союз между двумя непримиримыми врагами — Соединенными Штатами и Советским Союзом.

Михаила Горбачева встречали в США как ни одного другого иностранного лидера — громом рукоплесканий, восторженными приветствиями, дружескими объятиями. Очень скоро, через три месяца, Буш-старший и Горбачев перейдут на «ты» и станут называть друг друга «Джордж» и «Майкл».

Но это была глянцевая картинка, совсем не лживая, однако, далеко и не полная.

Скрыто от глаз публики между президентами США и СССР шли очень трудные переговоры. В тот визит они вращались вокруг права на свободу Балтийских республик Советского Союза, права Германии на объединение в рамках НАТО, условий заключения Торгового договора и установления режима наибольшего благоприятствования в торговле, возможных западных кредитов для перехода к рынку народного хозяйства СССР и, конечно, разоружения.

Михаилу Горбачеву было трудно понять, что три балтийские республики — это захваченные Сталиным страны, что в их вступлении в СССР не было никакой добровольности, и это принципиально отличало их от других республик, которые стали частью Союза в результате выбора большинства их граждан в пользу большевиков в страшные годы Гражданской войны 1917−1922 годов.

Но и в этом трудном вопросе был найден компромисс и 4 июня 1990 года Горбачева провожали из Сан-Франциско не как соперника, а как союзника, хотя встречали 30 мая демонстративно снизив уровень приема.

Мы и сейчас не знаем всего, что с глазу на глаз сказали друг другу президенты, но, откровенность их, должно быть, была велика.

Россия в какой уже раз избрала совсем не лучший путь, отправив на пенсию Михаила Горбачева. Тогда, в июне 1990 перед ней открывалась совсем иная дорога. Но для того, чтобы пойти по ней, должна была произойти, по словам самого Горбачева, «перемена в наших мозгах». Увы изменение ума никогда не случается быстро. А со «старыми мозгами» внуки тех, кто предпочли белым большевиков в годы Гражданской войны, могли построить на руинах СССР пусть рыночные, но нео-большевицкие государства, главнейшим из которых является путинская Россия.

Путь, на который с такой настойчивостью выводил СССР Михаил Горбачев, зарос быльем и затерялся в буреломе последующих десятилетий. Смогут ли в РФ найти его и сделать вновь торным?

Андрей Зубов, («Фейсбук»

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