«Гродно, вы намерены это терпеть?» 3.08.2026, 15:02

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Фото: globus.tut.by

Потоп в городе вскрыл старые проблемы.

Во многих районах Гродно размыло дороги, на которых не было твердого покрытия. Об этом пишет в Threads жительница областного центра.

«Гродно! «Вы намерены это терпеть? — спрашивает она. - Лично у меня смыло землю под плиткой и она висит на добром слове.

Один ливень - и смыло половину участка в никуда!

Вышестоящее руководство молчит. Когда на Переселке наконец-то сделают дорогу?

Люди устали жить в этих руинах!»

Жители Гродно пишут, что власти ремонтируют улицы в центре города, но не обращают внимания на то, что происходит на окраинах. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Согласен полностью с вами. Это безобразие приводить в порядок центральные улицы, когда тут плитка висит и несколько человек не могут проехать.

— Я вас расстрою: какой асфальт не положить, его снесет водой следующий. Тут нужно делать водоотведение что бы вся вода которая у вас сверху идет, уходила в какие-то трубы, дренаж, а не лилась по дороге.

— Вам проще и быстрее самим скинуться и сделать.

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