В Беларуси ввели новое ограничение для владельцев частных участков 4 2.08.2026, 13:08

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Изменения вступят в силу с начала 2027 года.

С 1 января 2027 года в Беларуси вступают в силу изменения в Водный кодекс, запрещающие физическим лицам сбрасывать сточные воды за пределы собственного земельного участка. Это следует из опубликованных поправок к законодательству.

Под запрет попадают не только хозяйственно-бытовые стоки — вода из туалетов, бань и кухонных моек, — но и дождевая, талая вода и другие жидкости. Ранее отведение воды в придорожные кюветы, овраги или на соседние пустыри не было запрещено законодательно, теперь такая практика станет нарушением.

Контролирующие органы получат право требовать устранения подобных сливов, а владельцам участков потребуется подтверждать герметичность и автономность своей системы канализации.

Для соблюдения новых требований собственникам частных домов и дач необходимо организовать полный цикл сбора, очистки и утилизации стоков в границах своего участка. Основные варианты — установка локальных очистных сооружений либо подключение к централизованной системе водоотведения при наличии такой возможности в населённом пункте.

Использование выгребной ямы с переливом в овраг или бетонного кольца без герметизации после вступления поправок в силу будет считаться недостаточным. Альтернативой станет станция биологической очистки или герметичный накопитель с регулярным вызовом ассенизаторской машины.

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