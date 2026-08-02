Россиянин по дороге в Донецк показал сожженные грузовики РФ
- 2.08.2026, 13:59
Видеофакт.
В сети появилась видеозапись, на которой россиянин по дороге в Донецк снял горящие грузовики на обочине трассы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео эмоционально комментирует увиденное, показывая сначала грузовик, охваченный пламенем, а чуть дальше — еще один, от которого остался лишь обгоревший металлический каркас.
После того как автомобиль миновал горящую технику, россиянин резко увеличил скорость, очевидно опасаясь новых ударов по российской военной логистике.