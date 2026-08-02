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Россиянин по дороге в Донецк показал сожженные грузовики РФ

  • 2.08.2026, 13:59
Россиянин по дороге в Донецк показал сожженные грузовики РФ

Видеофакт.

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин по дороге в Донецк снял горящие грузовики на обочине трассы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео эмоционально комментирует увиденное, показывая сначала грузовик, охваченный пламенем, а чуть дальше — еще один, от которого остался лишь обгоревший металлический каркас.

После того как автомобиль миновал горящую технику, россиянин резко увеличил скорость, очевидно опасаясь новых ударов по российской военной логистике.

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