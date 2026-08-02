Вторые сутки остается закрытой граница Беларуси с Латвией 2.08.2026, 14:59

За это время латышские пограничники все же пропустили восемь легковых автомобилей.

Переход «Григоровщина – Патерниеки» на границе Беларуси с Латвией не работает с вечера пятницы. В Риге официально говорят, что проблема там техническая, но не уточняют, когда пункт пропуска откроется, передает «Белсат».

Вечером 31 июля власти Латвии сообщили о временном закрытии пункта пропуска «Патерниеки» – последнем переходе, работавшем на границе с Беларусью.

«Наблюдаются технические сбои в работе информационных систем, из-за чего пограничный контроль на данный момент невозможен. Причины и возможное время решения проблем пока неясны», – сообщила в тот день Пограничная охрана Латвии, и с того момента дополнительной официальной информации не было.

По данным «Белтаможсервиса», сейчас выезда из Беларуси в Латвию через «Григоровщину» ждет одна легковушка (водитель зарегистрировался в электронной очереди утром 1 августа) и 57 грузовиков.

В Telegram-чатах путешественники утверждают, что с момента объявления о закрытии перехода латышские пограничники все же пропустили 8 легковых автомобилей, вероятно, благодаря детям-пассажирам. Некоторым машинам пришлось ждать больше суток.

«Таким образом, понятно, что «сбоя»нет. Физически пройти границу возможность есть, она закрыта в «ручном» режиме», – делают вывод путешественники.

Между тем не приходится говорить, что после закрытия этого пункта пропуска существенно выросли очереди на других переходах. В Бресте сейчас, по данным Государственного пограничного комитета, выезда в Польшу ждет 500 автомобилей – столько же было и в минувшее воскресенье.

В Берестовице в электронной очереди 80 легковушек, такое же количество было и неделю назад.

В Брузгах сейчас 215 машин. Здесь это нетипичное количество, хотя и не рекордное: на прошлой неделе было и 240.

На границе с Литвой в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» – по 150 автомобилей, такие очереди там появляются зачастую.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com