закрыть
2 августа 2026, воскресенье, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Основательницу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу «Миротворца»

  • 2.08.2026, 15:39
Основательницу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу «Миротворца»
Татьяна Ким

Поводом указана «публичная поддержка России».

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким внесена в список украинского сайта «Миротворец».

Персональные данные Ким появились на сайте в субботу, 1 августа, вечером. Поводом указана «публичная поддержка России».

Сайт «Миротворец» — это украинская открытая интернет-база, содержащая персональные данные о людях, которые, по мнению ее составителей, причастны к преступлениям против основ национальной безопасности Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко