Основательницу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу «Миротворца» 2.08.2026, 15:39

Татьяна Ким

Поводом указана «публичная поддержка России».

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким внесена в список украинского сайта «Миротворец».

Персональные данные Ким появились на сайте в субботу, 1 августа, вечером. Поводом указана «публичная поддержка России».

Сайт «Миротворец» — это украинская открытая интернет-база, содержащая персональные данные о людях, которые, по мнению ее составителей, причастны к преступлениям против основ национальной безопасности Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com