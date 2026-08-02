Основательницу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу «Миротворца»
- 2.08.2026, 15:39
Поводом указана «публичная поддержка России».
Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким внесена в список украинского сайта «Миротворец».
Персональные данные Ким появились на сайте в субботу, 1 августа, вечером. Поводом указана «публичная поддержка России».
Сайт «Миротворец» — это украинская открытая интернет-база, содержащая персональные данные о людях, которые, по мнению ее составителей, причастны к преступлениям против основ национальной безопасности Украины.