Банки Беларуси вводят изменения по вкладам 2.08.2026, 16:22

У некоторых появились новшества по вкладам.

У некоторых банков появились новшества по вкладам. «Зеркало» рассказывает, что меняется для их клиентов.

«Паритетбанк» с 1 августа пересмотрел процентные ставки по новым безотзывным вкладам в рублях «Стабильный доход» и «Безотзывный Online». Теперь со сроками размещения 390, 450, 540, 720 и 1110 дней — 12,9% годовых, а 1110 дней — 14,91%.

А с 31 июля «Паритетбанк» изменил ставки по безотзывным депозитам в российских рублях и долларах.

У «Банк Решение» ставки по вкладам «Почтенный» и «Online-решение new» в белорусских рублях выросли на 0,32 процентного пункта — до 13,32% годовых для вариантов со сроком размещения средств 13 месяцев.

По депозиту «Формула успеха» и «Online-решение» в национальной валюте произошли следующие изменения: исключены варианты со сроком размещения средств 12 месяцев, а ставки выросли на 0,42 процентного пункта — до 13,32% годовых для вариантов со сроком 13 месяцев.

«Банк ВТБ» по вкладу «Ключевой» в российских рублях ставки урезал на 0,25 процентного пункта:

до 9,7% годовых для варианта со сроком размещения 367−729 дней,

до 9,9% годовых для варианта со сроком 733−1096 дней.

Ставки по вкладу «Ключевой Онлайн» в российских рублях также уменьшились на 0,25 процентного пункта:

до 9,8% годовых для варианта со сроком размещения 367−729 дней,

до 10% годовых для варианта со сроком 733−1096 дней.

«Беларусбанк» снизил на 0,25 процентного пункта ставки по вкладу «Рублёвый (безотзывный)» в российских рублях:

до 5,5% годовых для варианта со сроком 3 месяца,

до 6,5% годовых для варианта со сроком 6 месяцев,

до 7,5% годовых для варианта со сроком 9 месяцев,

до 9% годовых для вариантов со сроком 13, 18, 24, 36 месяцев.

Ставки по вкладу «Рублевый онлайн (безотзывный)» понизили на 0,25 процентного пункта:

до 5,7% годовых для варианта со сроком 3 месяца.

до 6,7% годовых для варианта со сроком 6 месяцев,

до 7,7% годовых для варианта со сроком 9 месяцев,

до 9,1% годовых для вариантов со сроком 13, 18, 24, 36 месяцев.

По вкладу «На будущее (безотзывный)» в российской валюте ставка снизилась на 0,25 процентного пункта до 9% годовых.

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