Страны ОПЕК+ согласовали увеличение квот по добыче нефти на сентябрь 2.08.2026, 16:52

На 188 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) по итогам встречи согласовали увеличение объемов добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки на сентябрь. Об этом сообщается на сайте организации.

«В рамках совместных усилий по поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц приняли решение скорректировать объемы добычи на 188 тыс. баррелей в сутки в счет дополнительных добровольных сокращений, о которых было объявлено в апреле 2023 года», — говорится в сообщении.

Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить добычу в сентябре на 62 тыс. баррелей в сутки — до 10,478 млн баррелей в сутки и 9,949 млн баррелей в сутки соответственно. Ирак сможет нарастить производство на 26 тыс. баррелей в сутки, до 4,431 млн баррелей в сутки; Кувейт — на 16 тыс. баррелей в сутки, до 2,676 млн баррелей в сутки; Казахстан — на 10 тыс. баррелей в сутки, до 1,628 млн баррелей в сутки; Алжир — на 6 тыс. баррелей в сутки, до 1,007 млн баррелей в сутки; Оман — на 5 тыс. баррелей в сутки, до 841 тыс. баррелей в сутки.

Семь стран ОПЕК+ подтвердили намерение компенсировать любой объем перепроизводства нефти с января 2024 года, сказано в заявлении.

Следующая встреча состоится 6 сентября 2026 года.

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