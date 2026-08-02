Кризис в Сеуте утихает 4 2.08.2026, 17:38

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ФОТО: GETTY IMAGES

Более 73 тысяч мигрантов вернулись в Марокко.

Из испанского анклава Сеута в Марокко уже отправились около 73 500 мигрантов.

Об этом сообщает EFE.

По оценкам Службы государственной безопасности после массового въезда Сеута покинули около 73 500 мигрантов. Эти цифры могут включать также прибывших в город за несколько дней до прорыва, а также людей, которые въезжали и выезжали неоднократно.

В то же время на центральных улицах Сеуты, особенно на окраинах и в лесистой местности, до сих пор находятся группы мигрантов, которые отказываются добровольно возвращаться.

По словам источников в полиции, подсчитать их количество сложно, однако небольшие группы по три-пять человек до сих пор заметны в разных районах.

Правительственный делегат в Сеуте Мигель Анхель Перес повысил количество тел, вытянутых из моря, до 72. Он отметил, что до массового прорыва в четверг у власти не было никакой информации о том, что событие может произойти.

Еще более высокие данные приводит Объединенная ассоциация гражданской гвардии (AUGC) - там количество погибших во время прорыва оценивается более чем в сто человек.

По данным ассоциации, в тот день въехать в город пытались почти 60 тысяч человек, что стало самым масштабным миграционным кризисом в истории Сеуты.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что морские сдерживающие барьеры, установленные вокруг волнореза, полностью заработали. Это пневматический барьер длиной 500 метров и высотой от 30 до 70 сантиметров над поверхностью, который углубляется в один метр под воду и дополнен линией закрепленных буев от ВМС.

Пересечение границы утром оставалось в обычном режиме, хотя в ближайшие часы ожидается увеличение движения через операцию «Пересечение пролива». Власти заявляют, что город постепенно возвращается к нормальной жизни, хотя «впереди еще много работы».

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