Сколько «живут» доллары 1 2.08.2026, 17:49

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Средний срок службы зависит от номинала.

Долларовая купюра может пролежать в кошельке десятки лет и не потерять номинал только из-за возраста. У банкнот США нет срока годности: старые выпуски остаются законным платежным средством независимо от даты печати. Это правило распространяется на все дизайны банкнот Федеральной резервной системы (ФРС), выпущенные с 1914 года. Однако возраст купюры и срок ее физической службы – не одно и то же, пишет smartpress.by.

Сколько лет служат долларовые банкноты?

Федеральная резервная система регулярно проверяет поступающие в банки наличные. Сохранившиеся банкноты возвращают в обращение, а изношенные изымают и уничтожают.

Американские банкноты печатают не на обычной бумаге из древесной целлюлозы. Материал купюры на 75% состоит из хлопка и на 25% – из льна. В него также добавляют мелкие красные и синие защитные волокна, распределённые по всей поверхности.

Такой состав придает долларам характерную шероховатость и делает их более устойчивыми к износу: по данным Бюро гравировки и печати США, купюра выдерживает около 4 тысяч двойных сгибов.

Интересно, что средний срок службы зависит от номинала. По данным Федеральной резервной системы, банкноты в 5 и 10 долларов изнашиваются быстрее, поскольку ими часто расплачиваются. Купюры в 50 и 100 долларов служат дольше: их реже используют в повседневных расчетах и чаще хранят.

Почему для Беларуси это не совсем актуально?

Срок службы банкнот, который указывает ФРС, рассчитан для американского денежного обращения. Дело в том, что в США наличными долларами ежедневно расплачиваются в магазинах, кафе и на заправках, а купюры постоянно переходят из рук в руки и быстрее изнашиваются.

В Беларуси и большинстве других стран доллар не используют как повседневное средство платежа. Купюры чаще хранят или обменивают, поэтому их фактический срок службы обычно оказывается дольше, чем в Штатах.

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