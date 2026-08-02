После жары до +38°C в Беларусь придет смена погоды 2.08.2026, 9:36

Перелом наступит в конце недели.

В начале недели в Беларуси сохранится жаркая погода. По прогнозу синоптика Дмитрия Рябова, который он озвучил в эфире гостелеканала ОНТ, местами температура воздуха достигнет +38°C. Однако уже во второй половине недели станет прохладнее, а вероятность дождей увеличится.

В понедельник, 3 августа, существенных осадков не ожидается. Ночью будет +12°C… +19°C, днем от +25°C на севере страны до +31°C в Брестской и Гомельской областях.

Во вторник, 4 августа, жара усилится. По северу ожидается до +27°C, по югу до +37°C. В южных районах местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы.

Самым жарким днем недели, согласно предварительному прогнозу, станет среда, 5 августа. Днем воздух прогреется до +32°C… +38°C, существенных осадков не ожидается.

С четверга, 6 августа, в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух. Днем температура составит от +23°C по северу до +30°C по юго-востоку страны. Местами пройдут кратковременные дожди.

В пятницу, 7 августа, ожидается +22°C… +26°C, преимущественно без осадков.

На выходных, 8 и 9 августа, погоду будут определять атмосферные фронты с запада. В субботу и воскресенье во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В субботу днем ожидается +17°C… +25°C, в воскресенье +19°C… +25°C, а по юго-востоку Гомельской области до +27°C.

По словам синоптика, после нескольких дней аномальной жары к концу недели температура воздуха в большинстве регионов страны заметно снизится.

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