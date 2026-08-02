Посты Трампа начнут продавать за 100 тысяч долларов в месяц 3 2.08.2026, 9:32

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

В США назревает новый скандал вокруг президента.

Компания президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group запускает платный сервис, который позволит инвесторам и трейдерам получать его публикации быстрее остальных пользователей.

Об этом сообщает Assotiated Press.

Речь идет о сервисе Truth API, который предоставляет клиентам прямой доступ к публикациям в режиме реального времени.

Предполагается, что подписчиками станут инвестиционные компании, алгоритмические трейдеры и другие участники финансового рынка, заинтересованные в максимально быстром получении информации.

Как отмечается, что стоимость подписки может достигать 100 тысяч долларов в месяц, однако для клиентов, готовых заключить трехлетний контракт, предусмотрена скидка - до 60 тысяч долларов в месяц.

Сервис также будет включать архив публикаций, начиная с 2022 года.

План раскритиковали

Инициатива вызвала критику со стороны ряда американских политиков и экспертов по вопросам этики. По их мнению, публикации президента США нередко влияют на финансовые рынки, поэтому продажа ускоренного доступа к ним может дать отдельным инвесторам преимущество перед другими участниками торгов.

В Конгрессе уже звучат призывы проверить новый сервис на предмет возможного конфликта интересов.

В самой Trump Media заявляют, что Truth API станет новым источником дохода компании и позволит расширить ее бизнес за пределы социальной сети Truth Social.

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