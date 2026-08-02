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Мадяр: Разрушен основной логистический мост между европейской Россией и Сибирью

  • 2.08.2026, 10:30
Мадяр: Разрушен основной логистический мост между европейской Россией и Сибирью
Роберт Бровди (Мадяр)

Командующий СБС рассказал о последствиях атаки на Wildberries в Самарской области.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил атаку на логистический центр Wildberries в Новосемейкино Самарской области.

Об этом говорится в Telegram-канале командующего СБС.

«Засбоил и вышел из чата дикоягодный самарский хаб «Новосемейкино», он же — основной логистический мост между европейской частью РФ и пельменями с сибиряками», — говорится в сообщении.

Мадяр отметил, что этот удар по логистической инфраструктуре сетей Wildberries — десятый, и намекнул на возможность дальнейших ударов.

В ночь на 2 августа в поселке Новосемейкино Самарской области РФ под атаку попал логистический центр компании Wildberries .

Отмечается, что этот складской комплекс считается одним из ключевых логистических узлов между европейской частью России и Сибирью.

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