Мадяр: Разрушен основной логистический мост между европейской Россией и Сибирью 2.08.2026, 10:30

Роберт Бровди (Мадяр)

Командующий СБС рассказал о последствиях атаки на Wildberries в Самарской области.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил атаку на логистический центр Wildberries в Новосемейкино Самарской области.

Об этом говорится в Telegram-канале командующего СБС.

«Засбоил и вышел из чата дикоягодный самарский хаб «Новосемейкино», он же — основной логистический мост между европейской частью РФ и пельменями с сибиряками», — говорится в сообщении.

Мадяр отметил, что этот удар по логистической инфраструктуре сетей Wildberries — десятый, и намекнул на возможность дальнейших ударов.

В ночь на 2 августа в поселке Новосемейкино Самарской области РФ под атаку попал логистический центр компании Wildberries .

Отмечается, что этот складской комплекс считается одним из ключевых логистических узлов между европейской частью России и Сибирью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com