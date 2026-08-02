Взрыв в центре Москвы: целью был главком ВКС России, причастный к резне в Буче

Взрыв в центре Москвы: целью был главком ВКС России, причастный к резне в Буче1
- 2.08.2026, 11:13
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Появились новые подробности.
Целью взрыва в элитном ресторане Balzi Rossi в центре Москвы мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Александр Чайко, которого в Украине судят за военные преступления. В начале войны он командовал войсками, участвовавшими в бучанской резне, а главкомом его назначили в мае этого года, сообщает УНИАН.
Взрыв в ресторане произошел вечером первого августа. По данным российского МВД, в результате взрыва 3 человека погибли и более 20 ранены.
О том, что взрыв в ресторане был направлен против Чайко, сообщают Z-блогер Кирилл Федоров и блог «Zaписки ветерана».
Кроме того, пророссийский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с празднования. На нем виден зал ресторана, на стене которого размещен баннер «Александру – 55 лет». 27 июня 55 лет исполнилось главкому Воздушно-космических сил Александру Чайко.
Кроме того, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что среди гостей мероприятия был человек, который учился вместе с Чайко в Общевоенной академии Вооруженных сил РФ.
«Один из собеседников рассказал, что Чайко не отмечал назначение на должность главнокомандующего ВКС, которое состоялось в мае, и планировал сделать это одновременно с празднованием юбилея – 27 июля ему исполнилось 55 лет. Среди гостей мероприятия, по нашим данным, была группа высокопоставленных сотрудников ФСБ РФ, чиновников, депутатов, генералов Минобороны и т. д.», – пишет канал.
Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники пишет, что вечеринку в ресторане тщательно охраняли. Бомбу в ресторан могла принести женщина, погибшая во время взрыва, которую в ресторан не пустил охранник. По предварительной версии, женщина, скорее всего, не знала о содержимом посылки, она утверждала, что внутри подарок.
Бомбу взорвали дистанционно. Мощность взрывчатки была эквивалента килограмму тротила, а само устройство было начинено металлическими шариками. В результате взрыва погибла женщина с бомбой, охранник, не пустивший её, а также ещё один посетитель ресторана. Ещё как минимум 21 человек пострадал.
Пока точно неизвестно, пострадал ли Чайко. Некоторые СМИ пишут, что он жив: якобы прочитал отправленное ему сообщение в Telegram.