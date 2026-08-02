закрыть
2 августа 2026, воскресенье, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Правительство Пашиняна в Армении подало в отставку

  • 2.08.2026, 10:59
  • 3,164
Правительство Пашиняна в Армении подало в отставку
НИКОЛ ПАШИНЯН
ФОТО: GETTY IMAGES

Названа причина.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке своего правительства в связи с началом первой сессии новоизбранного парламента – Национального собрания.

Об этом сообщает агентство Armenpress.

В видеообращении Пашинян объявил о начале работы Национального собрания Армении 9-го созыва, что, согласно Конституции страны, обязывает правительство подать в отставку.

Премьер сообщил, что готовится подписать соответствующее заявление и направить его президенту страны.

Согласно процедуре, после принятия отставки правительства глава государства должен назначить нового премьера, кандидатуру которого выдвинет парламентское большинство. Ожидается, что это произойдет уже в воскресенье, 2 августа.

Поскольку именно партия действующего премьер-министра Армении «Гражданский договор» одержала победу на парламентских выборах 7 июня и обеспечила себе большинство в Национальном собрании, Никол Пашинян, скорее всего, вновь возглавит правительство.

Напомним, последние парламентские выборы в Армении состоялись менее месяца назад, 7 июня, в условиях активного российского вмешательства. Премьер страны Никол Пашинян после них заявил об исторической победе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко