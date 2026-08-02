Этой ночью Беларусь посетил торнадо 2.08.2026, 8:11

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Фото: t.me/meteovibe

Стихия прошла в 15 км от Белорусской АЭС.

На северо-западе Сморгонского и юго-востоке Островецкого района прошел торнадо. Об этом сообщил телеграм «Метеовайб», специализирующийся на освещении погоды. Похоже, это всего 13-й по счету торнадо в отечественной истории.

Телеграм «Дневник 6 курса метеорологии» уточняет, что в этих местах вдоль трассы от деревни Малые Рачуны (в Сморгонском районе) до агрогородка Рымдюны (в Островецком районе) на расстоянии как минимум 10 км обнаружены повреждения: поваленые и сломанные деревья, в некоторых местах ветровалы, поврежденные кровли, заборы, дорожные знаки. Деревья были поваленны хаотичным образом, например, одни деревья с запада на восток, чуть дальше с востока на запад и т.д. Торнадо прошел в 15 км от Белорусской АЭС.

Торнадо (смерч) — это вращающийся столб воздуха, который тянется от облака к земле. Он образуется, когда сверху опускается холодный воздух и формирует кучево-дождевое облако. Теплый воздух снизу начинает подниматься, вытесняя холодный. Ветры усиливаются, начинают двигаться вверх и вниз, закручиваясь в спираль. Постепенно облако втягивается в этот вихрь, появляется видимая воронка. Когда она касается земли, то классифицируется как торнадо.

Как поясняли в 2024-м в Белгидромете, за последние более чем 30 лет смерчи отмечались в нашей стране только 11 раз (в том числе в июне 2024 года, таким образом, случай, произошедший в 2025-м — 12-й по счету). Большинство из них относились к 1−2-му классу интенсивности по шкале Фудзиты (всего в ней шесть уровней от 0 до 5).

Фото: t.me/meteovibe

Один из самых разрушительных торнадо (2−3-й класс) произошел в августе 1993 года в Шарковщинском и Миорском районах Витебской области. Тогда были опрокинуты 35-тонный прицеп, поломаны и вырваны с корнем деревья, повреждены и частично сорваны крыши, выбиты стекла и так далее. В 2023-м из-за смерча на Минском море погибла девушка.

Фото: t.me/meteovibe

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