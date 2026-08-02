«Главкому Драпатому придется сделать такое, на что его предшественники не решились» 6 2.08.2026, 8:51

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Михаил Драпатый

Фото: wikipedia

Он об этом пишет и об этом говорит.

Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский назвал главную проблему, которую придется решить Михаилу Драпатому на посту Главкома ВСУ: «Сейчас Михаилу Васильевичу попала очень запущенная ситуация с мобилизацией, как четвертая стадия онкологии. Я желаю ему успеха, чтобы он смог разрулить эту ситуацию. В первую очередь он должен сделать совершенно другие вещи, чем бусифицировать людей, чего он не будет делать. Он должен поднять планку сознательности общества. Это можно сделать несколькими способами. В первую очередь мобилизацию нужно сделать справедливой. Он об этом пишет и об этом говорит. Это основной пункт».

Свое видение решения проблемы с мобилизацией экс-командир подразделения разведки ВСУ озвучил в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Что такое справедливая мобилизация? Это он вместе с новым министром обороны должен сделать все, чтобы как минимум те, кто давал присягу на верность народу Украины, а это все силовики начиная с полиции, налоговой полиции, все военные, которые вышли раньше на пенсию, были проверены заново, потому что они все, кто вышел на пенсию, или имеют справки об инвалидности, которую можно было легко сделать за 200 долларов, или забронированы сейчас колхозниками, трактористами, хотя многие из них - это здоровые, очень эффективные ребята, которые имеют специальность и звание», - озвучил свое видение ситуации Ярославский.

«Если сейчас генерал Драпатый вместе с министром обороны проведет тотальную проверку всех, кто давал присягу и сейчас не находится в войске, то найдется 500 тыс. людей, которые прячутся от армии разными способами, а должны там служить, потому что они давали присягу на верность народу Украины. Хватит, ребята! Война. Нужно возвращаться в строй. Вспомните, что вы офицеры. Я надеюсь, что все вы вернетесь», - отметил офицер ВСУ.

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