Новый главком ВСУ Драпатый принял кардинальное решение 1 31.07.2026, 13:55

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Михаил Драпатый

Фото: Министерство обороны Украины

Оно касается штурмовых полков.

Новый Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый распорядился временно остановить пополнение штурмовых полков Сухопутных войск личным составом.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в четырех штурмовых подразделениях. По словам собеседников издания, с 26 июля штурмовые части больше не могут получать военнослужащих из батальонов резерва, территориальных центров комплектования, а также принимать переводы из других подразделений.

«Мы теперь не можем брать людей из БРезов и ТЦК», – рассказал один из военных. Другой источник сообщил, что решением Главкома была приостановлена «поставка человеческих ресурсов в штурмовые воинские части и подразделения Сухопутных войск».

Также временно запрещены переводы военнослужащих из других частей в штурмовые полки. Исключение пока касается только военнослужащих, которые возвращаются после самовольного оставления части через механизм, предусмотренный приложением «Армия+».

Такое решение стало первым случаем, когда высшее военное командование ВСУ ограничило возможность постоянного расширения штурмовых подразделений.

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