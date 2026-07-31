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Первые украинские дроны F10 официально поступили на вооружение армии США

  • 31.07.2026, 14:02
Первые украинские дроны F10 официально поступили на вооружение армии США

В первой партии было две тысячи БПЛА.

Армия США получила первую партию украинских беспилотников F10. Всего американским военным передали 2 тысячи дронов, которые стали первыми украинскими БПЛА, официально экспортированными в Соединенные Штаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на компанию-производителя F-Drones, беспилотники уже поступили на вооружение американской армии.

В компании подчеркнули, что F10 стал первым украинским дроном, получившим официальное разрешение на экспорт в США.

«Первый украинский дрон с официальным разрешением на экспорт в США. Один из лидеров первого этапа программы Пентагона Drone Dominance вместе с нашим американским представителем UDD Tech Corp. Продолжаем работу», — сообщили в F-Drones.

Производитель также отметил, что проект реализуется совместно с американским партнером UDD Tech Corp в рамках программы Пентагона Drone Dominance, направленной на развитие современных беспилотных технологий для Вооруженных сил США.

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