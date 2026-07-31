Первые украинские дроны F10 официально поступили на вооружение армии США
- 31.07.2026, 14:02
В первой партии было две тысячи БПЛА.
Армия США получила первую партию украинских беспилотников F10. Всего американским военным передали 2 тысячи дронов, которые стали первыми украинскими БПЛА, официально экспортированными в Соединенные Штаты.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на компанию-производителя F-Drones, беспилотники уже поступили на вооружение американской армии.
В компании подчеркнули, что F10 стал первым украинским дроном, получившим официальное разрешение на экспорт в США.
«Первый украинский дрон с официальным разрешением на экспорт в США. Один из лидеров первого этапа программы Пентагона Drone Dominance вместе с нашим американским представителем UDD Tech Corp. Продолжаем работу», — сообщили в F-Drones.
Производитель также отметил, что проект реализуется совместно с американским партнером UDD Tech Corp в рамках программы Пентагона Drone Dominance, направленной на развитие современных беспилотных технологий для Вооруженных сил США.