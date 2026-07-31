Евро пошел вверх 31.07.2026, 14:37

Доллар немного упал.

По итогам торгов Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в пятницу, 31 июля, доллар продемонстрировал снижение на 0,26%, тогда как евро, напротив, подорожал на 0,33%. Российский рубль также показал небольшой рост.

Итоговые котировки торгов 31 июля выглядят следующим образом:

доллар — 2,9058 рубля (снижение на 0,26%, или 0,7 копейки);

евро — 3,3413 рубля (рост на 0,33%, или 1,09 копейки);

100 российских рублей — 3,6630 рубля (рост на 0,02%, или 0,06 копейки);

10 китайских юаней — 4,3135 рубля (снижение на 0,25%, или 1,10 копейки).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com