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Евро пошел вверх

  • 31.07.2026, 14:37
Евро пошел вверх

Доллар немного упал.

По итогам торгов Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в пятницу, 31 июля, доллар продемонстрировал снижение на 0,26%, тогда как евро, напротив, подорожал на 0,33%. Российский рубль также показал небольшой рост.

Итоговые котировки торгов 31 июля выглядят следующим образом:

доллар — 2,9058 рубля (снижение на 0,26%, или 0,7 копейки);

евро — 3,3413 рубля (рост на 0,33%, или 1,09 копейки);

100 российских рублей — 3,6630 рубля (рост на 0,02%, или 0,06 копейки);

10 китайских юаней — 4,3135 рубля (снижение на 0,25%, или 1,10 копейки).

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