«Мадяр» закрывает Wildberries 16 31.07.2026, 15:00

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ВСУ атаковали 60% площадей крупных складов Wildberries

Удар Вооруженных сил Украины по складу Wildberries в Волгограде, который, судя по видео, вызвал сильный пожар, стал по крайней мере 18-м за последние две недели. Если сложить известные площади складов, которые подверглись ударам, то получится, что за две недели были атакованы логистические мощности общей площадью больше миллиона квадратных метров. Это почти 40% от крупнейших складов компании, свидетельствует анализ «Агентства».

Журналисты проанализировали доступную публично информацию, в том числе публикации в СМИ, о крупнейших складах Wildberries (к ним мы отнесли логистические центры больше 15 тысяч кв м). Их общая площадь составила 2,7 млн кв м — больше половины от всей площади логистических центров маркетплейса – 5,2 млн кв м.

Всего нашли 26 складов больше 15 тыс. кв м. Большинство из них располагается в европейской части России. За Уралом находится только два логистических центра (в Кемеровской области и Приморском крае), на которые приходится 4% процентов от общей площади крупнейших складских помещений.

10 складов из 26 крупнейших уже повреждены:

Электросталь, Московская область. Площадь 250 тысяч кв м. Атакован 18 июля, полностью сгорел.

Новая Усмань, Воронежская область. 156 тысяч кв. м. Атакован 23 июля, был пожар, но в тот же день работу возобновил.

Котовск, Тамбовская область, 108 тысяч кв м. Атакован 18 июля, начался пожар. 23 июля возобновил работу в ограниченном режиме.

Шушары, Санкт-Петербург. 106 тысяч кв. м. Атакован 24 июля. Сгорел полностью как минимум один из складов на территории центра.

Краснодар. 100 тысяч кв. м. Атакован 22 июля, сильно пострадал во время пожара и до сих пор не работает.

Невинномысск, Ставропольский край, 94 тысяч кв. м. Атакован 22 июля, после атаки начался пожар, сильно пострадал. Не работает.

Мастиновка, Пензенская область. 90 тысяч кв. м. Атакован 30 июля. Склад остановил работу.

Сарапул, Удмуртия. 53 тысячи кв. м. Атакован 30 июля. Был пожар.

Волгоград, 48 тысяч кв м. Атакован 31 июля, возник большой пожар.

Уткина Заводь, Ленинградская область. 18 тысяч кв. м. Атакован 24 июля. Вероятно, полностью сгорел.

Общая площадь этих складов 1,023 млн кв м, или 38% от совокупной площади 26 крупнейших складов Wildberries.

Еще три склада общей площадью 557 тысяч кв м Украина, вероятно, пыталась атаковать, однако удары не повлияли на работу помещений:

Коледино, Московская область — 250 тысяч кв м. Был атакован дважды (20 и 28 июля), но продолжил работу.

Екатеринбург, 157–158 тысяч кв. м. Атакован 25 июля, дрон попал в парковку, склад не пострадал.

Зеленодольск, Татарстан, 150 тысяч кв м. Атакован 23 и 31 июля. Продолжает работу.

Еще 13 складов ВСУ не атаковали. Их общая площадь — почти 1,1 млн кв м. На логистические центры в европейской части приходится 36% процентов крупнейших площадей:

Красный Бор, Ленинградская область, 154 тысячи кв м.

Алексин, Тульская область, 150 тысяч кв м.

Новосемейкино, Самарская область, 128 тысяч кв м.

Воршинское, Владимирская область, 119 тысяч кв м.

Обухово, Московская область, 84 тысячи кв м

Саратов, 84 тысячи кв м

Софьино, Московская область, 82 тысячи кв м.

Эммаусс, Тверская область, 77 тысяч кв м.

Вольно-Надеждинское, Приморский край — 77 тысяч кв м

«Никольское 2», Московская область, 62 тысячи кв м

Чашниково, Московская область — 52 тысячи кв м.

Пушкино, Московская область 46 тысяч кв м.

Юрга, Кемеровская область — 40 тысяч кв м.

Что значит? Почти все крупнейшие склады Wildberries оказались в зоне досягаемости ВСУ. Логистические центры, на которые приходится 60% площадей крупнейших площадок, уже стали целью Киева или были повреждены. В Санкт-Петербурге и Ленобласти ударам подверглись 45% площадей компании на крупнейших складах. В регионах до Урала ударам подверглись 64% крупных складов, а 44% уже поражены.

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